帶領約旦首闖決賽　神奇教頭同球員一齊熱身

【林卓臻卡塔爾多哈直擊】亞洲盃決賽周六（10日）一觸即發，被視為今屆神奇之師的約旦，將會同東道主卡塔爾爭奪冠軍。記者賽前親臨約旦操練，可見大戰當前，阿爾奈馬特及阿達馬等主力心情都比較放鬆，至於主教練阿穆達更親身落場參與熱身操練。

約旦今屆表現令人眼前一亮，雖然分組賽僅以最佳第3名成績出線，但去到淘汰賽愈戰愈勇，在分別於16強及8強淘汰伊拉克及塔吉克後，約旦已創下在這項大賽的最佳成績，4強面對陣容強勁的奪標熱門南韓，更以2比0技術性擊倒對手。今場決賽，摩洛哥籍主教練阿穆達有望帶領約旦進一步創造歷史。是日操練開放首15分鐘予傳媒拍攝，熱身期間，「紅褲子」出身的阿穆達，也隨一班愛將參與其中。

約旦兩大前鋒艾達馬及阿爾奈馬特，今屆都已斬獲3球，自然成為焦點。在正式訓練展開前，阿爾奈馬特就先與幾位隊友，大玩射門楣遊戲，期間更客串門將，可見心情頗為放鬆。是日雖然不設球員訪問環節，但這位24歲前鋒一度走到場邊，打趣般將皮球輕輕踢向記者的鏡頭，並用英文攀談道：「呢個波係決賽特別版嚟。」略帶炫耀的語氣中，不難感受到這位約旦射手對亞洲盃決賽的期待。