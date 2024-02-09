【有片】球王冇品！C朗用對手波衫抹下體

阿根廷球王美斯日前訪港嘅冷漠表現，引起巨大爭議，另一位天王巨星C朗拿度亦唔好得幾多，周五(9日)艾納斯喺利雅得盃以0比2不敵希拉爾，C朗竟然將球迷掟出嚟嘅希拉爾波衫，拎去抹下體後再掟返上看台，非常侮辱。

艾納斯上星期友賽國際邁亞密大勝6比0，不過C朗因傷無緣上陣，今仗對希拉爾佢就復出兼踢足90分鐘，可惜狀態麻麻，全場4次射門只得1次命中，發脾氣食黃牌之餘，仲有一次後場交失波幾乎送對手入球，艾納斯最終0比2輸波。

完場後C朗行返更衣室嗰陣，有球迷喺高處掟咗2件希拉爾嘅波衫喺佢面前，雖然唔知佢哋有乜用意，但C朗就覺得受到挑釁，隨手執起一件波衫，伸入波褲入面做出抹下體動作，再將波衫掟返去看台上面，事件引嚟希拉爾球迷非常不滿，認為C朗行為係對球隊嘅侮辱。