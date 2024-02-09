美斯令球迷心碎！奧蘇里雲拍片為3月訪港派定心丸

阿根廷球王美斯近日在香港引起的巨大風波，令粉絲心碎，將於下月來港的桌壇球王「火箭」奧蘇里雲則相當貼心，身在英國特別錄製影片向球迷大派定心丸，坦言期待再來港與粉絲見面，並保證會出戰「2024香港國際桌球明星挑戰賽」，與香港名將傅家俊及卓林普等爭逐。

「2024香港國際桌球明星挑戰賽」將會在2024年3月25至26日在伊利沙伯體育館舉行，參賽球手包括東道主球手傅家俊、「世一」奧蘇里雲、「準神」卓林普、利素禾斯基、「金左手」威廉斯及中國新星斯佳輝。是次活動為無疆界體育學院和中國香港文化體育旅遊協會聯合主辦。

奧蘇里雲去年12月專程來港出席比賽發佈會，為3月的比賽進行宣傳，而日前他得知美斯與國際邁阿密足球隊在香港引起眾多球迷失望後，特別錄製一段影片，向香港球迷們傳遞正能量，相當窩心；他親口保證會帶來一場精彩比賽，也呼籲球迷們不容錯過！這也是他自2022年出戰紅館的香港世界桌球大師賽後再次訪港。

過去，許多球迷在行山時都有機會遇到奧蘇里雲。他在12月記者招待會時，也多次表示，不僅希望來香港打球，還想再次體驗香港的美景，因此對於3月來港的比賽非常興奮。他對香港球迷的重視，對香港的喜愛有目共睹。