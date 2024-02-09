外流港將　韋婉婷轉戰台灣木蘭聯賽

曾先後外流阿爾巴尼亞及泰國的女將韋婉婷，落實加盟「大搞」的台灣木蘭聯賽球隊高雄Attackers FC，成為該上季聯賽季軍，新季5名外援球員之一。

上年完成泰國女子甲組聯賽後，離開春武里重投沙田的韋婉婷，在香港女子甲組聯賽開鑼前，隨球隊到台灣作季前集訓，期間與高雄Attackers FC達成合作協議，將於本月20日(二)正式歸隊，準備新一季的木蘭聯賽。對於眼的新挑戰，「韋婉」表示：「由落實咗轉會開始，我一直做好準備，繼續做自己覺得正確嘅事。新球隊嘅目標好遠大，隊友都好有實力，我覺得有良性競爭係好正面嘅事，可以令自己進步，好期待同新隊友可以擦出火花。」高雄Attackers FC日前公布，新季會有5名外援，除「韋婉」外，還有4名日本籍外援，包括若林美里、塚本奈緒、平田KOKORO，以及門將三木良美。

高雄Attackers FC前身為上季奪得聯賽季軍的高雄陽信，上月初透過社交平台公布易名的決定，以及鴻圖大計，包括打造一支全新的職業球隊、挑戰木蘭聯賽錦標，以及出戰女子亞冠盃的資格。「球隊嘅理念同長遠目標，係吸引我決定加盟嘅主要原因，球隊擁有自己嘅訓練場地，都幾有規模，希望嚟緊香港嘅球迷朋友，可以多啲支持高雄Attackers FC。」「韋婉」謂。

隨着再度外流，早前代表沙田出戰「賽馬會女子足球聯賽足總盃-D組」4比0擊敗佳聯元朗，成為「韋婉」的第二次告別戰，她十分感激沙田會方的支持：「真係好多謝沙田，一直都好支持我去圓夢，出完去返番嚟就好似返咗屋企咁，大家一齊努力啦！」