決賽演阿拉伯打吡　約旦主帥：係兄弟之爭

亞洲盃決賽周六（10日）將於多哈魯賽爾球場舉行，由約旦挑戰東道主卡塔爾。雙方教練及球員齊齊出席賽前記招，兩軍主教練先禮後兵，在冠軍獎盃面前握手合照，其中約旦主帥教頭阿穆達，就形容這場阿拉伯決賽為兄弟之爭，強調會盡力帶領球隊完成衞冕大業。

亞洲盃決賽即將上演，為隆重其事，大會在賽前記招上展示冠軍獎盃，並安排雙方教練及球員代表合照。卡塔爾隊長艾斯度斯陪同主帥馬基斯現身，他對連續兩屆都幫助球隊打入決賽感到榮幸：「上屆冠軍隊成員有7成都會參與今次決賽，可以成為其中一人我感到好驕傲，今次大賽前，相信冇人估到我哋可以再入決賽，但球隊上下合作無間，球員團結一致，我期待喺魯賽爾球場見到各位球迷。」卡塔爾教頭馬基斯就認為雙方都會為爭奪冠軍拼盡全力：「我對約旦足球認識唔多，但透過今屆嘅表現，見到佢哋嘅水平提升唔少，兩國之間嘅關係好緊密，我哋會尊重對手，但落到場我哋只會力戰到底。」

約旦主教練阿穆達球員及教練生涯都曾效力卡塔爾球隊，如今帶領約旦與卡塔爾在決賽相遇，他形容會是非常特別的一場對決：「兩隊阿拉伯球隊會師亞洲盃決賽，會係一場兄弟之間嘅對決。」約旦出戰今屆決賽周前，曾在友賽以2比1擊敗卡塔爾，阿穆達不忘感謝東道主協助球隊備戰，並大讚卡塔爾足球近年發展迅速：「卡塔爾作為衞冕之師，係好難應付嘅對手，2019年我都有關注卡塔爾嘅表現，近年佢哋成績優異，背後唔少得卡塔爾足總嘅努力，佢哋投入嘅大量資源係好關鍵。」今屆兩支決賽球隊中，僅有約旦主力艾達馬1人在歐洲聯賽效力，對此阿穆達指出亞洲聯賽整體水平正在提升，令球員更願意留效，但承認希望見到更多球員到歐洲聯賽落班。