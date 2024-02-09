多蒙特龍咁威！勢奪「堡」開年

大年初一(10日)凌晨德甲獨腳戲，多蒙特主場迎戰弗賴堡，「蜜蜂兵團」多蒙特保持強勢，近4場聯賽取得3勝1和，射手富克洛近3次上陣有4球進帳，腳風非常順。反觀弗賴堡狀態走下坡，遭遇2連敗，合共失6球，恐怕難以抵擋多蒙特強攻，一於直取讓球主勝，博多蒙特大勝一場「開年」。(Now 639周六凌晨3時30分直播)

第4位多蒙特已經落後榜首利華古遜15分，爭標機會渺茫，但要繼續搶分力保前4位，奪取下屆歐聯入場券，絕對唔可以鬆懈。「蜜蜂兵團」經過歇冬期間調整狀態後，表現有明顯改善，近4場聯賽取得3勝1和，而且3場勝仗均淨勝2粒或以上，合共轟入10球，贏得非常有說服力，今仗配合地利優勢，當然要乘勝追擊。

雖然多蒙特向曼聯借用嘅翼鋒查頓辛祖有傷在身，今場難以披甲，但富克洛、當耶爾馬倫、尤素法莫高高等中前場球員，都有出色發揮，要撕破弗賴堡防線，並唔困難。

至於弗賴堡上季演出令人驚喜，但今季無以為繼，特別係歇冬之後4場聯賽只有1勝1和2負，包括近2場分別對雲達不來梅、史特加，都以1比3落敗。值得一提，弗賴堡近2次作客多蒙特，同樣慘敗1比5而回，同時雙方近4次交鋒，多蒙特都係贏2球或以上，恐怕今仗凶多吉少，「讓球主客和」多蒙特讓一球照捧。

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