曼城上屆歐聯獲11.4億獎金　將收購巴塞核心

歐洲足協公布上屆歐聯各隊獎金分配情況，冠軍曼城成為大贏家，獲得1.35億歐元(約11.4億港元)總獎金，屬於各隊之中最多。「藍月亮」賺得盆滿缽滿，計劃今夏大事增兵，包括收購巴塞隆拿中場柏迪，作為奇雲迪布尼嘅接班人。

曼城上季勇奪英超、英足盃及歐聯冠軍，當中以捧歐聯，賺得最和味，獲得1.35億歐元總獎金，力壓西甲勁旅皇馬嘅1.34億歐元，成為吸金王，拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、國際米蘭嘅獎金亦都過億歐元。

原本已經係富豪球會嘅曼城獲得呢筆巨額收入後，今夏更加可以積極買人，據悉領隊哥迪奧拿睇中柏迪，呢位21歲西班牙國腳有「新恩尼斯達」之稱，擅長傳送組織攻勢，正好作為奇雲迪布尼嘅接班人，皆因呢位32歲比利時國腳今季曾因傷缺陣一段長時間，哥帥深刻體會到需要簽入新中場指揮官嘅迫切性。柏迪出身於巴塞青訓系統，相信可以迅速融入「大師兄」哥迪奧拿嘅戰術系統。

巴塞隆拿近年陷入財困，急需要資金收入，如果曼城開出高價收購柏迪，會方應該唔會拒絕，估計呢位新星身價為9,000萬歐元(約7.56億港元)。