祖高爾：藍月食拖肥賀新歲

曼城的高速列車模式似乎已經無人能擋，這對英超其他球隊來說似乎是個不祥之兆。

這支上季3冠王在2024年是全勝之師，他們在一個適當不過的階段恢復到最佳狀態。即使在上一場對陣賓福特的比賽中，他們在落後1球的情況下，也有足夠的冷靜和級數重回正軌並反勝對手。

我在上仗比賽之前的預測文章中提及，奇雲迪布尼和艾寧夏蘭特的復出會是一大關鍵，但這隊曼城的強大之處在某種程度上就像利物浦一樣，在球場上擁有很多不同能入球及奠勝的球員，而上仗正正輪到菲爾科頓擔任此角色。

周一晚對賓福特的3個入球，意味着曼城在入球數字和射中龍門次數方面，皆超越利物浦成為英超第1。這也是對愛華頓的警告，並讓他們知道這場比賽將會是如何的走向。曼城將主導控球權，愛華頓則將盡全力防守緊迫，但仍無可避免讓對手尋找到很多入球機會。

愛華頓最近的比賽風格為他們贏得了一些不錯的成績，這也是他們目前急需的，畢竟他們正處於護級的漩渦。

在經歷3連敗之後，拖肥糖最近3場英超全和，戰績稍微有好轉，也讓他們稍稍拉開與排在他們之後的兩支球隊的差距。他們需要集中精力並在對排名高於他們的球隊中取得分數，目前他們排第14位與降班區只差5分，在今季餘下的比賽中每場都是生死戰。

今季經歷了一些對球隊不利的場外判決後，戴治為這支愛華頓帶來了團結精神，這點在他們永不放棄的場上表現中得到了很好的呈現，而他們的防守穩定性也做得不錯。

雖然愛華頓仍身處護級區，但若非依靠他們的防守，情況可能會更差。他們今季的失球數字是第4少，迄今為止只有利物浦、曼城和阿仙奴的失球數字更少。如果他們是一支防守不穩的球隊，很可能已排在榜尾。不過，他們仍需改善場上另一邊進攻的穩定性，才能拯救自己於護級火海中。

儘管拖肥糖今季的防守表現出色，但我認為他們的實力不足以在周末與曼城抗衡，我預測曼城將在主場大勝一場。