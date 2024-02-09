佐藤壽人：卡塔爾成功衞冕迎新歲

約旦於今屆亞洲盃4強賽中以2比0擊敗南韓後，首次殺入亞洲盃決賽。

雖然南韓的犯錯令到約旦取得入球，但約旦的壓迫成功阻止對方建立出任何節奏。今仗的情況也差不多一樣，他們定要確保卡塔爾的最佳球員阿克林阿費夫不可以有太多上腳時間。

前線方面，約旦面對南韓時以直接、充滿力量及相當具效率的反擊攻勢向對方施襲。卡塔爾未必能好好應付對方向自己防線身後的長傳攻勢，所以我認為約旦能夠在卡塔爾一對中堅及閘位球員之間製造到機會，為對方後防帶來麻煩。

約旦陣中亦有艾達馬利這位相當具質素的好波之人坐鎮，他對南韓一仗時個人攻入1球及交出1次助攻，證明他能夠在大賽中顯示出身價。

東道主及衞冕冠軍卡塔爾於4強賽中以3比2擊敗伊朗，成功連續兩屆躋身決賽。

他們於比賽初段於前場向對手作出壓迫，但卻未能好好防守對方的長傳攻勢，不過艾希杜斯後備入替後，使球隊擁有更多可以保持控球權的球員於場上，亦令到阿克林阿費夫可以更加上前進攻。教練也於比賽後段換人調配得宜，協助球隊保持領先優勢至完場。

卡塔爾攻守平衡，但防線身後位置易於被對手作出突破，所以他們要小心做好風險管理。他們不能夠在主隊球迷的支持下放鬆心情及太過主攻，而阿克林阿費夫將會是球隊進攻的核心，我認為防守中場法迪希同樣會擔任球隊的重要角色。

然而，我認為約旦在身高上未能在卡塔爾身上取得進攻優勢，由於卡塔爾攻守兼備、既得到主場球迷的支持，亦有星級戰將阿克林阿費夫領軍，故我預計卡塔爾最終可以獲勝，成功衞冕冠軍。