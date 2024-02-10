哥哥係奧運金牌得主　卡塔爾門神好身手

多哈阿斯拜爾運動聯合中心（Aspire Zone）內體育設施林立，記者於亞洲盃決賽賽前，就有機會造訪在區內的卡塔爾奧林匹克及體育博物館。館內展品繁多，當中就展出2020年東京奧運跳高金牌得主巴斯謙的獎牌，這位卡塔爾跳高選手的弟弟，原來正是即將東道主今屆亞洲盃主力門將麥沙巴斯謙（Meshaal Barsham），後者將力爭步哥哥後塵，在卡塔爾體育史冊上，寫下自己的名字。

2020年東京奧運，卡塔爾做出歷史最佳成績奪得2金1銅，其中巴斯謙在男子跳高決賽，與意大利選手譚巴爾鬥到難分難解，最終經過協商後，兩人獲得雙冠軍，成為一時佳話。博物館內除了介紹奧運及卡塔爾體育發展的歷史之外，亦展出不少關於奧運及運動員的展品，包括歷屆奧運火炬、選手戰衣、裝備及獎牌等。巴斯謙作為近年卡塔爾體壇旗幟性人物，館內當然少不了關於這位跳高選手的展覽。

今屆亞洲盃決賽，大家的目光自然會聚焦在巴斯謙的弟弟麥沙巴斯謙，以及卡塔爾代表隊身上。現年25歲的麥沙巴斯謙與哥哥一樣有出色的運動能力，首次參與亞洲盃決賽周，表現可圈可點，包括在8強戰同烏茲別克互射12碼期間，3次「捉到路」撲出對手射門，此外卡塔爾至今6場比賽只失過4球，麥沙巴斯謙作為主力門將，絕對功不可沒。今場決賽卡塔爾能否阻止約旦靠突擊發圍，就要看麥沙巴斯謙的發揮。