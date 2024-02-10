【有片】C朗率艾納斯拜年　紅軍賀年玩爛Gag

為慶祝農曆新年，全球各大球會紛紛同中國球迷拜年，C朗拿度就率領艾納斯球員送祝賀，一句「你好中國」贏到唔少球迷歡心。英超各豪門亦出動賀年，利物浦派出華基爾雲迪積克、加普、遠藤航等球星大講普通話拜年，不過呢段微博官方賀年片，竟然大玩爛Gag「You're not a 龍」，認真搞笑。

當美斯訪港搞到一鑊粥，令唔少中國球迷失望，葡萄牙球星C朗拿度就好識撈，同艾納斯球員一齊拍片拜短年，影片開場就係C朗講「你好中國，準備好了嗎」，其中「你好」2隻字更加係用普通話講，誠意十足，難怪佢之前雖然同樣喺中國熱身賽失場，仍然得到咁多球迷支持。

至於利物浦製作賀年動畫，講2名利物浦球迷喺回鄉嘅列車入面相遇，中間不斷穿插「You're not a 龍，但you'll never walk alone」字句，硬食龍年嘅諧音Gag。戲肉當然係利物浦球員登場，今次「紅軍」出動多位主將學普通話拜年，加普、賴恩格雲貝治等球星祝大家「新春快樂」、「龍行大運」，日本國腳遠藤航嘅發音就最標準，華基爾雲迪積克最後仲呼籲粉絲「關注我軍」添。