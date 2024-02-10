大年初一連環好波 同你賀歲！

今日大年初一好波連環！英超榜首雙雄曼城同利物浦近期龍精虎猛，分途出擊誓要擸晒3分；德甲西甲同日上演榜首激鬥，西甲皇家馬德里主場面對神奇球隊基羅納、德甲榜首利華古遜主場硬撼拜仁慕尼黑，勝負直接影響冠軍誰屬，睇下邊隊行運一條龍！

●曼城識留放半細愛得過

各項賽事9連勝嘅曼城，初一早場主場鬥愛華頓，「藍月亮」3日後就要喺歐聯16強首回合作客丹麥哥本哈根，領隊哥迪奧拿深明留放之道，上半場可能拖慢節奏，1.5球半場細值得捧場。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

曼城喺聯賽向來後勁凌厲，佢哋今季踢法慢熱，近9場聯賽有6場曾經處於落後狀態，但最終獲得6勝2和1負成績，包括上輪作客賓福特，同樣係反敗為勝，加上歐聯重開，「藍月亮」必定先求穩陣，避免再次落後陷入苦戰，上半場多數會拖慢節奏。

愛華頓喺主帥戴治領導下踢法硬淨，上仗就曾以2比2逼和熱刺，「拖肥糖」近6場比賽只曾一敗，6場入面有5場上半場總入球開1球或以下，作客肯定死守博1分，曼城想破「鐵桶陣」都要一啲時間。睇埋兩隊對賽，曼城近5次錄得4勝1和，不過上半場往往拉成均勢，有4場半場總入球開1球或以下，一於博1.5球半場細。

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●利物浦火猛半場行大運

榜首利物浦今晚主場迎戰般尼，「紅軍」上場輸波後優勢大減，對住態沉嘅般尼不容再失，肯定由頭攻到尾，但佢哋有伊巴希馬干拿迪停賽，難保唔失波，睇番利物浦近3場半場全開2球或以上，一於大吉大利，追1.5球半場大。（Now 621周六晚11時直播）

利物浦近期喺聯賽、英聯盃同英足盃3線作戰，出現傷停潮，穆罕默德沙拿非國盃受傷至今未愈，近日又有蘇保斯拉爾加入十字軍，上場防線連番「自爆」，結果以1比3輸畀阿仙奴，更有干拿迪食紅牌今晚停賽。不過利物浦勝在火力十足，日本國腳遠藤航已告歸隊，前面仲有達雲紐尼斯、迪亞高祖達、路易斯迪亞斯同加普4大射手壓陣，早段要攻陷般尼防線唔算太難。

般尼目前護級形勢水深火熱，可惜佢哋踏入2024年仲未贏過，近4場只得2和2負，依家場場都要搶分，問題係防守太弱，近6場都有失波，其中近兩場上半場已落後兩球，遇上攻力強橫嘅利物浦，捧半場大等發橫財。

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●利華拜年搶頭彩

新正頭德甲榜首大戰，榜首利華古遜主場硬撼2哥拜仁慕尼黑。利華今季順風順水，信心爆晒棚撞正拜仁傷兵滿營，必定趁機贏呢場「6分波」，平手盤抵玩到極，新年捧利華開個靚頭。（Now 639周日凌晨1時30分直播）

利華喺主帥沙比阿朗素帶領下脫胎換骨，上季由降班邊緣爬到搶到歐霸入場券，今季更加犀利，20輪聯賽獲16勝4和未輸過，累積52分亦係德甲史上第3好嘅同期戰績，單計近6場聯賽贏5場，周中德盃8強亦反勝史特加3比2，旺勢停不了。

拜仁之前11季稱霸德甲冠軍，贏得太多難免冇乜飢渴感，現時落後利華兩分，佢哋近7場聯賽雖然6勝1負，但好多時都係靠哈利卡尼等球星個人質素贏波，包括早前險勝奧格斯堡同柏林聯一粒，主帥杜曹始終未能令球隊再升呢，今場更有門將兼隊長紐亞、艾方素戴維斯、京士利高文及基拿比等傷兵缺陣，平手盤一於撐利華，新正頭搶頭彩。

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●皇馬主場神勇打爆基

西甲皇家馬德里主場同基羅納合演榜首大戰。「銀河艦隊」上場補時遭馬德里體育會逼和1比1，未能拉開領先優勢，今場面對主要爭標對手基羅納，唔會再大意，佢哋近6場聯賽主場5勝1和，熱捧主勝。（ViuTV96、Now 632周日凌晨1時30分直播）

皇馬上場「馬德里打吡」賽前有雲尼斯奧斯祖利亞熱身受傷，打亂部署，不過臨時頂上嘅巴謙戴亞斯交足貨，為球隊建功領先，可惜守唔到尾，臨完場走漏馬高斯洛蘭迪被追和，痛失兩分。不過皇馬早就適應咗兩位中堅艾達米列達奧同阿拉巴長抖嘅不利因素，好多時以攻代守，祖迪比寧咸（圖）已交出18球8助攻，加上主場成績有保證，仍然秤先啲。

基羅納今季聯賽23場入52球，係西甲「火力王」，今季射入15球嘅烏克蘭前鋒杜夫比克上場對皇家蘇斯達因傷缺陣，但賽前消息話今晚可以候命，可惜球隊近況回落，近3場1勝1和1負，包括西班牙盃作客不敵馬略卡2比3，最重要係球員缺乏爭標經驗，打呢類大賽肯定輸蝕，作客皇馬難有甜頭。

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