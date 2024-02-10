【亞洲盃】新正頭爭霸　撐卡塔爾冧莊

亞洲盃決賽上演「全西亞」戲碼，主辦國卡塔爾迎戰約旦，上屆冠軍卡塔爾保持強勢，以不敗姿態打入決賽，用法定時間90分鐘計算，跨屆近13場亞洲盃獲得12勝1和佳績，表現幾乎無懈可擊。至於約旦首次進身決賽，經驗難免輸蝕，今場直取卡塔爾主勝，支持卡塔爾成功冧莊。（HOY TV 77周六晚11時直播）

卡塔爾當局過去10多年投入巨額資金發展足球，並已經踏入收成期，上屆亞洲盃以7戰全勝完美捧盃，今屆再接再厲，除咗8強同烏茲別克打和1比1，需憑互射12碼勝出之外，其餘5場都可以喺法定時間內贏波，特別係上仗4強對傳統勁旅伊朗，即使開賽4分鐘就失守，但最終能夠反勝3比2，表現出堅韌鬥志及信心。

事實上，卡塔爾經過參加2022年世盃洗禮之後，球員累積寶貴大賽經驗，表現愈來愈成熟，來到終極一戰，心理質素可以佔優。更何況卡塔爾擁有地利優勢，全國支持之下，爭勝決心一定更強。

另一邊廂，約旦能夠打入決賽，存在好大爆冷成分，因為在此之前，佢哋喺亞洲盃最佳成績只係8強，今屆分組賽僅以其中一支最佳第3名球隊出線，取得目前成績已經超額完成，戰意唔及以奪冠為目標嘅卡塔爾。翻查約旦近4次鬥卡塔爾，輸咗3場，被對手剋制住，預料今仗難以突圍。

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