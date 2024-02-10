高級組銀牌　傑志鬥東方爭龍年第1冠

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龍年本地波第一擊！周日（11日）大年初二在旺角大球場，上演「高級組銀牌」決賽，由傑志和東方合演上季「翻版決賽」。兩隊今季首度交鋒，表現令人期待，「藍鳥」力圖衞冕，東方則望再嘗奪標滋味。新正頭假期，一家大細最佳節目，親身入場感受大戰氣氛！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

傑志陣中多名球員，早前有份參與亞洲盃及省港盃，暫代主教練金東進（Kim）透露他們身體未見大礙，連同門將保羅在內，一律可以候命。Kim續指東方具備競爭力，尤其前場擁有幾名高質素球員，傑志後防有需要更加謹慎，全隊上下都會專注爭取冠軍。另外，Kim又提到香港隊近期表現有明顯進步，呼籲球迷踴躍入場：「香港隊早前已經喺國際大賽，證明有力同亞洲勁旅競爭，球員表現都有好大進步，希望呢場開始，可以有更多球迷入場支持本地足球。」

中場陳俊樂剛為港隊出戰亞洲盃，3場皆正選上陣兼有水準發揮，今場決賽為其歸隊後首場賽事，他揚言誓必全力以赴：「喺香港隊踢咗好多場比賽，狀態有所提升，好希望可以幫到球隊贏冠軍，畀到球迷一個開心嘅新年假期。」今季首次面對東方，「樂仔」認為對方屬於一支強隊，反擊能力很強，後防必須高度集中，避免一絲鬆懈。

東方有7位球員參與了剛剛過去的省港盃，其中鐘樂安、黃皓雋、吳宇曦及馬希偉都有份踢次回合賽事，東方主教練盧比度（Chino）相信幾位球員的體能可以及時恢復：「歐洲聯賽都係隔3至4日踢1場波，球員想進步，就要適應點樣面對緊密賽程。」上季決賽對傑志飲恨，Chino希望球隊今次表現能有所提升：「呢場波我哋預咗唔會有太多埋門機會，如果出現就一定要好好把握，另外就係要做好防守，對住港超最強球隊，我哋肯定處於劣勢，但同時壓力亦唔喺我哋度。」中堅高素巴耶夫已經歸隊，是役可以候命。

東方門將葉鴻輝也同意今場壓力在對手身上，並指出勝負關鍵，在於球員能否保持集中：「尤其係開波初段要做好啲，希望踢出上季決賽嘅水準。」上季決賽東方同傑志鬥足120分鐘，最終以互射12碼不敵對手，「阿輝」賽後淚灑球場的一幕依然令人印象深刻，惟他否認留有遺憾：「踢波就係咁，好難估今場會唔會再踢加時或者互射12碼，但係肯定會非常緊湊。」

【今場兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：18.周緣德 33.拉美治 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：90.祖連奴 89.恩查 7.明加索夫

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 4.鐘樂安 3.高素巴耶夫 30.黃梓浩

中場：21.丹尼爾 27.馬高斯 8.巴拉克

前鋒：11.黃皓雋 7.巴科爾 10.孫銘謙