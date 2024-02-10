游泳世錦賽初二展開　何詩蓓100、200自爭金

香港游泳隊將於大年初二（11日）起出戰多哈長池游泳世界錦標賽，其中「超級飛魚」何詩蓓將於2月14日及15日先後於200米及100米自由泳登場，力爭香港首面金牌。

港隊將有3男11女出戰今屆世錦賽，爭取巴黎奧運參賽資格。現時港隊有3人取得巴黎奧運入場券，其中何詩蓓（Siobhan）一人取5項資格，包括50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳及100米蛙泳，另外還有何甄陶（男子50米自由泳）和張心悅（女子200米背泳）。

何詩蓓上屆世錦賽於100米自由泳奪得銀牌，今屆賽事她將於年初三舉行的100米蛙泳登場，她曾於杭州亞運此項目奪銅牌，今場將為她接下來的比賽熱身。同組對手亦有亞運金牌得主、中國的唐錢婷，預料競爭激烈。

何詩蓓將於14日出戰主項200米自由泳，之後將於15日出戰100米自由泳。這位26歲香港「女飛魚」在前兩屆均在200自屈居第4名，令其大為失望，但由於上屆前3名（奧姬娜嫺、堤密絲和麥恩杜殊）均缺陣今屆賽事，加上她是參賽選手中唯一能游進1分55秒內的人，成為今屆金牌大熱門，能否為港隊取得史上第一金，值得留意。