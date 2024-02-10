祖高爾：紅魔龍年娛賓 一團和氣

我認為阿士東維拉對曼聯將是一場非常有趣的比賽，並會有不少入球出現。

維拉今季表現出色，這必須歸功於主教練艾美利。經歷失敗離開英超後再度重新回歸，並顯示了其韌性，我認為他同時已經建立了一支韌性相當強的球隊。他們防守表現出色，失球數字與愛華頓並列第4少，至於入球數字則在英超排名第3，當中我認為成功的關鍵是，他們往往在比賽早段入局相當迅速。

維拉今季在上半場的入球和失球數字均是聯賽第2佳，我認為這一點和他們節奏明快的風格，尤其當在維拉公園球場作戰時有關。

許多英超球隊都感覺自己很快能投入比賽，但是正如我們在上仗維拉對錫菲聯的比賽中看到那樣，這支維拉可以在比賽的很早階段就狠狠地從你手中奪走，但不可否認的是最近狀態出現下滑，在過去8場比賽中他們只取得了3場勝利，但當中只有2場未能取得入球，這表明他們在比賽中給對手帶來持續的進攻威脅，而不少球員在不同位置上皆有入球的能力。

另一邊廂，他們今仗的對手曼聯，直到最近才終於通過他們的進攻球員找到入球而解決攻力問題。

我之前談及曼聯的前鋒球員，除了阿歷真度加拿祖每周都給我留下愈來愈深刻的印象，今季到目前為止其他球員的表現都略顯平淡，但在過去的幾場比賽中他們的似乎有所改善。

年輕的海倫近4場入4球，儘管拉舒福特因為場下紀律問題而受到關注，但場上的狀態也逐漸好轉，近4場攻入2球，帶領曼聯今季首次能保持4場或以上的不敗。

雖然戰績朝着正確方向邁進，但曼聯的勝利並不總是最漂亮或容易的，在對狼隊和紐波特郡的比賽中踢得一般但取勝而回，在對熱刺的比賽中激戰下與對手打和，但正如我在今季的許多文章中所說的那樣，曼聯似乎往往在緊急的時候找到所需結果，特別是當他們發揮一般的時候，這已經變成他們今季的主旋律。

無論如何，良好的比賽結果往往能增強球隊信心，我認為曼聯會因為近況不錯相信自己能在今場比賽中得到一些東西，但我不認為他們有足夠的能力贏得勝利，所以我預測會是一場入球不少的和局。