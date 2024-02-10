艾辛：大象捕鷹終結難忘之旅

這次瘋狂的非國盃終於隨着今場的決賽準備畫上句號了。

今屆非國盃充滿了戲劇性兼精彩非常，尤其呈現在今場決賽其中一支球隊兼東道主科特迪瓦的比賽上。

我早在非國盃前的預測文章中提及，除了塞內加爾外科特迪瓦及尼日利亞這兩個國家有機會贏得冠軍，但沒有人能預計到這兩支球隊一路殺入決賽的進程是多麼曲折。科特迪瓦經歷了過山車般的旅程，尼日利亞則很詫異地成為一支守強於攻的球隊。

這兩支大國早已在之前的分組賽中相遇，當時尼日利亞以1:0險勝。因此他們將有信心參加這場比賽，皆因他們知道有能力可以擊敗這支科特迪瓦，不過與上次相比，這支科特迪瓦發生了很大的改變。在這段期間，科特迪瓦多次瀕臨出局邊緣，原來的主帥慘遭炒魷下，他們在很多的比賽中在劣勢下奮力反擊，表現出頑強的鬥志才得以進入決賽。

尼日利亞在4強面對南非的比賽中，終於失了今屆非國盃的第2球，而且在6場比賽中第5次只攻入1球。我從沒想過這支超覇鷹會是這樣的風格，我對域陀奧森漢成為神射手的預測結果差得很遠，4強一役他還吃了一個詐胡。尼日利亞的防守很嚴謹，每場以不失球為目標，所以很難讓這支科特迪瓦撕破，而我確信尼日利亞不會在這場決賽中改變他們這種非常奏效取得成功的風格。在沒有任何傷病或停賽困擾下，我認為他們將沿用上仗的勝利11人正選陣容。

按照今屆非國盃的標準瘋狂準則，科特迪瓦在準決賽中與剛果民主共和國的比賽進程相對正常，最終東道主以1:0小勝。在經歷分組賽兩場敗仗後，相信沒有人想到科特迪瓦能一路走來決賽，但毫無疑問球隊的精神面貌和主場球迷的幫助將在決賽中發揮關鍵作用，畢竟正正是這些元素一路將東道主帶入了決賽。

上仗我曾提及施巴斯坦賀拿需要正選登場，結果正是他成為一箭定江山的英雄，我希望他在這場決賽中再次正選落場。科特迪瓦也將會高興地迎來奥里亞、哥蘇奴和伊巴謙迪亞基迪停賽復出歸隊，他們都是在今屆年非國盃中為球隊發揮過重要作用，或取得重要入球的球員。

雖然我認為牌面上尼日利亞是更強的球隊，但我不認為這場決賽的勝負會取決於球員質素，相反情緒和心理質素將是這場比賽的關鍵，因此我認為科特迪瓦需要小心，不要在主場之利下過度情緒化。

主場球迷成為科特迪瓦一路走來的最強後盾，諺語有云「大象永不忘記」。這支大象軍團絕不會忘記這次令人深刻的非國盃經歷，並將以冠軍畫上旅程的完美句號。