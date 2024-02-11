3度獲判12碼　卡塔爾挫約旦成功衞冕

卡塔爾亞洲盃周六（10日）最終對決，約旦與東道主卡塔爾會師魯賽爾球場，合演「全西亞」決賽。結果在超過8萬名球迷見證下，卡塔爾靠阿克林阿菲夫12碼連中三元，以3比1擊敗一度憑阿爾奈馬特扳平比數的約旦，成功衞冕亞洲盃。

賽前舉行隆重的開球禮，大會在球場中心準備了巨型獎盃，並安排煙花匯演。約旦兩大前鋒艾達馬及阿爾奈馬特繼續擔正，拉華迪於中場派牌；主隊卡塔爾則有射手艾莫爾斯阿里，及爆炸頭前鋒阿克林阿菲夫聯手攻堅，艾希度斯坐鎮中場。

主隊開局主動出擊，22分鐘，阿克林阿菲夫禁區內被踢跌，來自中國的球證馬寧直指12碼點，阿克林阿菲夫自己操刀射入，為東道主搶得先機。上半場補時階段，艾馬達兩次禁區內獲得埋門機會，可惜都無功而還，未能在完半場前追和。

約旦換邊後積極反撲，56分鐘，約旦前鋒奧溫倒掛射斜。4分鐘後，約旦中堅阿拉拿拔後上助攻，斜身窩利又被美沙爾巴森救出。67分鐘約旦的努力收到回報，阿爾奈馬特禁區內一控一射破網，為球隊追平。

6分鐘後，球證馬寧在VAR提醒下，走到場邊看重播，今場第2次判12碼予卡塔爾，阿克林阿菲夫一射中鵠，為主隊搶回領先優勢。補時階段，阿克林阿菲夫再博到12碼，這位卡塔爾頭號前鋒第3度站上12點，操刀鎖定勝局，並完成帽子戲法。最終卡塔爾以3比1擊敗約旦，繼上屆捧盃之後，再次於亞洲盃封王。