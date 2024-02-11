龍年第一冠！江旻憓世盃巴塞站奪標

江旻憓大年初一捧盃喜上加喜！世界排名第一的江旻憓周六（9日）出戰FIE世界盃女重巴塞隆拿站賽事，成功連贏6場包括在決賽「決一劍」勇挫南韓老對手宋世羅，繼早前多哈站大獎賽奪標之後，再一次踏上頒獎台最高一級，新正頭奪冠！江旻憓將挾個人賽金牌乘勝追擊，與隊友出戰團體賽事，為巴黎奧運資格而努力。

江旻憓（Vivian）先後擊敗羅馬尼亞劍手維利絲、烏克蘭劍手比芝舒娜及瑞士劍手法妮而闖進8強。面對世界排名第8的巴西劍手蒙爾侯絲，兩人爭持激烈，最終Vivian以11：10險勝，晉級4強，鎖定獎牌。其後江旻憓再以15：11淘汰波蘭劍手美雅芝卡，躋身決賽火併2022年世界賽金牌名將宋世羅。

這是江與宋歷來第10次交鋒，以往9仗各有勝負，Vivian以5勝4負稍為佔優，二人對上一次比拼是去年中的亞洲賽，Vivian當時擊敗宋世羅。今次對碰依然鬥得激烈，打成4：4平手後，Vivian曾於第二節連番進攻得手領先兩分。最後一節Vivian與世界排名第6的宋世羅再打成11：11，終要「決一劍」分出高下，「世一」Vivian憑出色發揮再贏一劍，與上一賽事多哈決賽一樣，也是「決一劍」奪冠，顯示其大心臟！

這是江旻憓累積第10面世界盃獎牌(3金3銀4銅)，也是9日以來第二個大賽冠軍。

另一港將連翊希首圈以10：15不敵世界排名11的愛沙尼亞劍手迪霍特。江旻憓及連翊希將領港隊女重出戰團體賽，為巴黎奧運爭取分數。