利華古遜完美擊倒拜仁　拋開5分冠軍在望

周日(11日)凌晨德甲天王山之戰，「1哥」利華古遜踢出完美表現，主場3比0大破拜仁慕尼黑，依家喺榜首帶出5分。利華古遜今季各項賽事31場全部不敗，超級電腦計算奪冠機會已達66%，大有機會拎到球會史上首個德甲冠軍。

呢場冠軍前哨戰，拜仁教練杜曹突然改踢3中堅，明顯忌憚主隊威力，相反沙比阿朗素嘅利華古遜就用精彩傳控同壓逼，令拜仁全場只得1次中目標攻門。18分鐘利華古遜快攻，倒戈嘅史坦尼錫接應安特列治左路傳中，無人看管下射入。

換邊後5分鐘，利華古遜左閘阿歷斯基莫度同隊友配合，禁區內走空後窄角度狂抽入網；右閘謝利美費林邦亦唔輸蝕，補時階段趁拜仁門將紐亞棄關助攻，快速反擊遠距離射成3比0。利華古遜兩閘阿歷斯基莫度同謝利美費林邦今季已合共製造29個入球(14入波+15助攻)。

利華古遜今季德甲21戰有17勝4和，6場歐霸盃同4場德盃亦全勝，全季31場不敗係球會紀錄，仲差1場就追平拜仁慕尼黑19至20年保持嘅德甲紀錄(32場不敗)。沙比阿朗素賽後表示：「我哋今場喺無球狀態下主導比賽，能夠對住拜仁踢出咁嘅水準，證明球隊又成長咗。我對球隊表現好滿意，不過依家只係2月，(爭冠機會)要保持冷靜。」