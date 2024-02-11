包攬MVP神射手獎　阿費夫：重返歐洲唔到我話事

卡塔爾於周六於亞洲盃決賽，以3比1擊敗約旦，成功蟬聯冠軍。為球隊攻入3球12碼的前鋒阿克林阿費夫，賽後除了獲選今屆亞洲盃最有價值球員之外，亦成功超越伊拉克前鋒侯賽因，以8個入球成為今屆神射手。這位卡塔爾奪冠功臣，賽後不否認有意重返歐洲賽場，但表示仍要考慮多方面因素。

現年27歲的阿克林阿費夫今屆以爆炸頭造型示人，表現及外型都非常搶鏡，今場決賽他為卡塔爾射入3球12碼，再成為贏波功臣。以MVP身分出席賽後記招的阿克林阿費夫，被問到球隊以3球12碼取勝，會否欠缺說服力，他回應指：「我唔願評價VAR嘅判決，相信球迷都睇得好清楚，作為球員我只能夠服從球證嘅判決，盡力踢出令球迷開心嘅表現，我認為球隊今日值得贏波。」

過去阿克林阿費夫曾外流西維爾、維拉利爾及希杭等歐洲球隊，但都未能站穩陣腳，他表示前往歐洲落班，是所有球員的夢想，但強調要考慮各方面因素：「我當然希望重返歐洲，但呢個唔係我自己可以話事，我仲要問過其他人，包括我老婆，依家我只希望盡情享受呢場勝仗。」

約旦主教練阿穆達就承認外界施加的壓力，影響到球員的表現：「好不幸今場比賽結果令人失望係，我哋上半場由一開始就唔夠集中，踢得唔順導致犯錯，而且冇把握好機會，我哋追和冇耐就出現第2球12碼，跟住第3球12碼發生後，留畀我哋嘅時間已唔足夠，但這呢個就係足球，但我要恭喜一班球員，佢哋喺今屆賽事表現贏得尊重。」

今場約旦3次被吹12碼，對於球證的判決，阿穆達沒有正面評價，僅表示12碼出現的時間對球隊非常不利。雖然約旦與獎盃失之交臂，但約旦已經創出球隊在亞洲盃決賽周的最佳戰績，阿穆達希望今次大賽的經歷，能夠令球員擴闊眼界。