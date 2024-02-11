香港隊　女子土耳其盃19人決選名單出爐

早前在省港盃表演出色的陳綺馨（左）亦有份入選。（資料圖片）

中國香港女子代表隊將於2月底，參與在土耳其安塔利亞舉行的「女子土耳其盃2024」，足總周日（11日）公布19人初選名單，惟大軍卻未見陳詠詩、張煒琪等主力蹤影。

港隊女足為備戰今屆土耳其盃，下周日（18日）將啟程前往土耳其，球隊會經歷7日3戰，21日首戰先鬥科索沃，3日後再硬撼賽事世界排名最高的印度，最後一戰對愛沙尼亞則於27日上演，4支球隊將爭奪冠軍。

值得一提，今次港隊決選名單僅得19人，由傑志成為大戶，共有6名球員在陣，惟陳詠詩、張煒琪，以及早前加盟中甲球隊佛山皓搏的朱寶恩等多名主力卻未有入選，而效力日本女子足球隊岩手班馬的吳卓蔚，則成為唯一外流球員。

19人決選名單如下：

門將：周錦儀(和富社企) 、吳卓蔚 (岩手班馬)、梁蔚雅 (傑志)

後衞：馬澤純、胡彩瑤 (車路士足球學校(香港))、黃曦桐、冼仲意 (頌恩公

民)、朱素君、鍾貝琪、蘇鎧霖(傑志)

中場：陳綺馨(車路士足球學校(香港))、魏嵐 (頌恩公民)、湛靜雯、何玫薇(傑

志)、馮雪雯(和富社企) 、曾麗薇(247 足球會)

前鋒：梁匡蕎 (車路士足球學校(香港))、區芷綽、關詠瑜(頌恩公民)