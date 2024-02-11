【非國盃】尼日利亞平手盤飲勝！

非國盃決賽周一凌晨爆發，東道主科特迪瓦迎戰3屆冠軍尼日利亞！科特迪瓦喺分組賽絕境晉級，淘汰賽亦踢到拖泥帶水，闖入決賽冇乜說服力；尼日利亞今屆罕見以守為攻，不過成效相當理想，今場決賽可望穩中求勝，平手盤撐尼日利亞。（周一凌晨4時開賽）

科特迪瓦貴為主辦國兼兩屆冠軍，陣中亦有唔少著名球星，不過今屆表現極差，分組賽1勝2負，極幸運以最後一支「最佳第3名」晉級。科特迪瓦喺未知出唔出到線情況下，罕有地喺大賽進行期間易帥，依家由冇執教一隊經驗嘅化爾做看守領隊。

化爾上任之後，只可以令科特迪瓦防守稍為變穩，但整體發揮仍欠冠軍風範，佢哋喺16強同8強分別靠互射12碼同加時絕殺晉級，都係一味有運；今場對住實力更強、狀態更好嘅「超霸鷹」尼日利亞，睇怕科特迪瓦都冇運行。

尼日利亞攻擊線星光熠熠，不過葡萄牙主帥比斯路意外地採用以守為先嘅戰術，然而效果非常成功，佢哋近5場賽事只失1球，球隊亦攞到4勝1和佳績。「超霸鷹」後防滴水不漏，前鋒域陀奧森漢同狀態巔峰嘅盧卡文，隨時可以摧毀對方防線。尼日利亞喺分組賽已經贏過科特迪瓦，今仗可望再贏一次，繼2013年後再嘗冠軍滋味。

更多賠率