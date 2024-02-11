高級組銀牌　周緣德有傳離隊　伍健：未落實

傑志今場在旺角大球場出戰「高級組銀牌」決賽，鬥至加時險勝東方，賽後會長伍健接受記者訪問，直言今場比賽相當刺激；同時他又確認收到其他球會，對後衞周緣德的轉會邀請，但強調一切仍未落實：「相信都唔係聽日、後日會發生嘅事。」

傑志去到加時下半場尾段才驚險反勝東方，成功衞冕「高級組銀牌」冠軍，賽後會長伍健承認今場賽事相當緊湊：「今場波係刺激，兩隊都盡晒力，如果香港足球場場波都踢到咁好睇，咁就差唔多。對於球證執法，我無嘢好講。」除此之外，有傳陣中後衞周緣德將會外流中超，伍健亦對此作出回應：「其實打完亞洲盃，係有若干個球員都收到轉會要求，唯一最接近係周緣德，但仲未落實。依家未曾動筆、未曾傾，體檢未做、合約又未簽，相信都唔係聽日、後日會發生嘅事。」不過伍健卻避談周緣德值多少轉會費，僅笑稱：「值幾多轉會費要問番個球員。」

至於今場正選踢足全場的周緣德（Oliver），賽後未有正面回應轉會傳聞，只表示自己希望挑戰高水平的足球聯賽：「的確收到一啲球隊邀請，大家都知我一直想挑戰自己。金錢對我職業生涯唔係最重要，自己依家25歲，希望踢更高水平足球，繼續進步，幫助香港隊。」Oliver續指傑志及伍先生（伍健），在過去幫助了自己很多，對他們心懷尊重。