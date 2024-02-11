【英超】維拉「曼」事勝意　大發新年財

大年初二有曼聯同你開年，今晚「紅魔鬼」將會作客阿士東維拉。曼聯近期顯著回勇，前鋒海倫同阿歷真度加拿祖大爆發，入波有保證。至於維拉主場火力強勁出晒名，加上雙方近6次交手5次開4球或以上，包括早前聖誕檔期曼聯反勝維拉3比2，一於捧3.5球入球大發個新年財。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

曼聯踏入2024年順風順水，5場錄得4勝1和，雖然當中兩場係英足盃對低組別嘅韋根同紐波特郡，但賽和熱刺、絕殺狼隊同大炒韋斯咸都係近期難得嘅好波，丹麥前鋒海倫更係愈踢愈順，連續4場交出4入球2助攻，可見佢同隊友已經建立默契，入球將會陸續有來。至於阿歷真度加拿祖表現同樣生龍活虎，佢今季累積7入球2助攻，而且不乏神來之筆，例如對愛華頓嘅驚天倒掛，聖誕檔期反勝維拉同上場對韋斯咸都起孖，今場再對維拉又係佢表演時間。

維拉今季聯賽主場11場入30球，主場進攻火力拍住利物浦，奧尼屈堅斯今季攻入16球及12次助攻，佢拍檔約翰麥甘尼上次對曼聯都有「士哥」，今場對住奧拿拿把關、同埋冇咗利辛度馬天尼斯嘅曼聯防線，相信搵到食，新正頭大家等睇入球騷。

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