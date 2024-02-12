海倫連續5場英超入波　曼聯擊敗維拉

周一(12日)凌晨英超大戰，曼聯作客以2比1擊敗阿士東維拉，前鋒海倫狀態大勇，今仗又射入1球，並以21歲零7日成為史上第2年輕連續5場英超入波嘅球員。紅魔鬼取得英超3連勝之後，現時落後第4位熱刺6分，力爭打入前4位重燃希望。

曼聯今仗反客為主，開賽17分鐘就打開紀錄，般奴費南迪斯開出角球，哈利馬古尼頭槌二傳，海倫近門射入，呢位丹麥國腳各項賽事近7次上陣入6球，包括連續5場英超入波，成為英超史上第2年輕連續5場建功嘅球員，僅次於法國名將安歷卡1998年效力阿仙奴時期創出嘅19歲零239日紀錄。

排第5位嘅阿士東維拉傾力反擊，並喺67分鐘由杜格拉斯雷斯射入扳平，呢位巴西國腳跟住仲有1次黃金機會，禁區內無人看管之下起腳，卻軟而無力，被曼聯門將奧拿拿接實。紅魔鬼避過一劫，果然有後福，86分鐘達洛治右路傳中，麥湯米尼頂勁入網，協助曼聯以2比1絕殺對手。麥湯米尼今季英超已經有7球進帳，仲多過之前3季聯賽入球總和。

曼聯今場可以贏波，除咗2位入球功臣海倫、麥湯米尼腳風順之外，防線球員亦有重要貢獻，門將奧拿拿作出8次撲救，中堅哈利馬古尼有5次解圍、4次搶截、7次爭頂都勝出，並有1次助攻，當選為今場最佳球員。

值得一提，坦哈格執教曼聯以來，終於打破魔咒，首次領軍作客擊敗英超前9位球隊，可以減輕下台壓力。