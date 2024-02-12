賴斯倒戈創造3球　阿仙奴派狂6蛋

周日(11日)深夜英超「倫敦打吡」，阿仙奴作客以6比0狂勝韋斯咸，身價達1億鎊(約9.9億港元)嘅中場迪格蘭賴斯成為主角，佢今仗倒戈射入1球及2次助攻，但拒絕慶祝，以示對母會韋斯咸嘅尊重，果然有情有義。

阿仙奴佔盡上風，戰至32分鐘，迪格蘭賴斯開出角球，中堅加比爾馬加希斯頂入揭開大勝序幕。臨完上半場，布卡約沙卡射入12碼，跟住迪格蘭賴斯開出罰球，又係由加比爾馬加希斯頂入，呢位巴西國腳自2020年9月首次踢英超以來，已攻入14個聯賽入波，屬於歐洲5大聯賽同期最多入波嘅中堅。

兵工廠得勢不饒人，李安度杜沙特射入靚波，令球隊近13年首次英超作客上半場領先4球或以上。換邊之後，布卡約沙卡個人表演，殺入禁區射成5比0，呢位22歲英格蘭國腳出道以來已經為兵工廠創造100個入波，包括射入51球及49次助攻。

戰至65分鐘，迪格蘭賴斯遠射入世界波，贈韋斯咸6蛋，呢位中場入波之後拒絕慶祝，表達對母會昔日栽培之恩，贏盡掌聲。

阿仙奴今仗大勝6比0，加上紐卡素上年9月炒錫菲聯8蛋，繼1959/60年球季之後，英格蘭頂級聯賽相隔64年，再次出現單季有2支球隊作客贏6或以上。阿仙奴取得英超4連勝之後，僅落後榜首利物浦2分。