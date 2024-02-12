張家瑋WSF奪冠　終圓桌球職業夢成香港第4人

香港運動員踏入龍年大爆發！桌球新晉張家瑋周日年初二（11日）在阿爾巴尼亞舉行的WSF錦標賽決賽，以5比0大勝中國的高陽捧走冠軍，並取得未來兩季世界職業巡迴賽參賽資格，首闖職業路成功圓夢！

24歲的張家瑋去年在IBSF世界錦標賽獲亞席，踏足職業僅差一步，而今次在WSF錦標賽(World Snooker Federation Championships，世界桌球協會錦標賽)保持穩定發揮，過關斬將，終於圓夢。「參加世界桌球巡迴賽(WST)是每個球員的夢想，我對自己的表現感到開心及驚訝，特別是在準決賽能夠連續打『破百』，我一直保持着自己的節奏，但不容易，但我的表現令自己在決賽更有信心。」

張家瑋在小組4戰全勝以首名出線，直闖64強，其後以4比0擊敗奧地利的Oskar Charles worth、再以4比1輕取英格蘭的Luke Pinches，繼而4比0橫掃英格蘭的Harvey Chandler及4比2淘汰英格蘭的Oliver Sykes，晉級4強。在準決賽面對2020年亞軍烏克蘭的Iulian Boiko，交出兩桿「破百」以4比0篤走對手；而決賽遇上中國的高陽，張家瑋連贏3局下，第4局一度落後最後成功逆轉，繼而在第5局打出一Cue60度，最終以5比0擊潰對手奪冠，並成功取得2024-25及2025-26兩季的WST世界巡迴賽資格，也是繼陳偉明、傅家俊及李俊威之後，第4位踏上桌球職業舞台的香港男子桌球手。

「決賽中，在第4局非常關鍵，我嘗試打出自己認為正確的路線，結果就出來了。我覺得這是生涯中最大的成就，我一直希望自己可以成為一位職業球手，所以我很高興能夠實現這個目標。這對我們的運動來說也是一個重大的成果，我希望香港政府考慮將桌球運動保持在香港體育學院，不是要求我們在2025年離開。」

「我是一位全職運動員，在體院訓練已有7、8年，在年輕時期也是一位兼職的青少年運動員，每場比賽我都得到體院及桌球總會的支持。我一直得到香港人的支持及鼓勵，讓我能夠更有動力追求WST的資格。」

張家瑋自10歲起開始打桌球，他起初是從電視上看到這項運動，而香港天王傳家俊（Marco）更對他有很大影響：「對我來說，Marco一直都是我偶像，由於他常要飛來飛去，沒有太多時間能在香港跟他訓練，所以我希望像他一樣，可以留在WST；而且當我想起看到他（2022年）參加香港世界大師賽時，對我來說是一個很大的鼓勵。」

張家瑋從家中玩桌球玩具開始了這項運動生涯，青年賽遇上啟蒙教練、吳安儀父親吳任水，繼而在2015年成為U18世界冠軍，2022年為香港贏得歷史性首面世界運動員金牌，而去年11月在IBSF世錦賽成為繼傅家俊(1997年)之後，第二位躋身個人賽決賽的香港男將，最終獲得亞席，並且於翌日夥拍鄭宇喬首奪隊際賽冠軍。

這位香港超新星過去多次參加Q-School爭取職業賽資格，去年在亞太區首站最後一戰飲恨，相當可惜，但屢敗屢戰後終於圓夢踏上職業路。