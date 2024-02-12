抗癌勇士建奇功　科特迪瓦奪非國盃冠軍

周一(12日)凌晨非國盃決賽，主辦國科特迪瓦以2比1擊敗尼日利亞，球隊史上第3次獲得呢項錦標，1年半前患上睪丸癌嘅射手施巴斯坦賀拿不但戰勝病魔，今仗更加射入致勝1球，成為奪冠英雄，完美演繹勵志故事。

科特迪瓦憑主場之利，一開波就狂攻對手，包括前鋒麥斯格拉度打倒掛射門，僅貼柱出界，球隊久攻不下，反而先失1球，38分鐘尼日利亞憑角球攻勢，由中堅隊長杜斯特伊岡頂入打開紀錄。

科特迪瓦落後之下，攻勢更加在猛烈，終於喺62分鐘憑中場基斯爾頂入扳平1比1。跟住施巴斯坦賀拿使出倒掛金勾抽射，可惜斜出，呢位效力多蒙特嘅29歲前鋒喺80分鐘近門射入，協助科特迪瓦反勝2比1，繼2015年之後再次捧盃，兼報番分組賽不敵尼日利亞之仇。

施巴斯坦賀拿2022年夏天由阿積士加盟多蒙特唔夠2星期，被驗出患上睪丸癌，足球事業幾乎陷於一旦，幸好經過半年治療後，可以重返球場比賽，今仗更加成為國家英雄，實在係奇迹。

事實上，科特迪瓦捧盃過程亦充滿戲劇性，分組賽0比4不敵赤道畿內亞後，以為會出局，結果領隊加錫被炒，但卻成為其中1支小組最佳第3名球隊出線，由40歲嘅前國腳化爾暫時領軍之下，反而愈戰愈勇，最終更加捧盃，認真神奇。