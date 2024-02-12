與韋拿合照　陳肇麒：幫大家圓夢

「賀歲盃」將於大年初四（13日）在香港大球場舉行，由世界明星隊對香港明星隊，主辦單位周一（12日）舉行賽前記招，其中過去曾來港作賽的英格蘭門將占士，對再次來到個城市踢波感到興奮，至於陳肇麒就成功與韋拿合照，笑言「幫大家圓夢」。

韋拿、李華度、迪比亞路、托迪及佩奧爾等全數17名世界明星隊成員，聯同多名香港明星隊球員現身記招，主辦單位同日宣布向基層家庭和其他有需要人士派發門票，讓更多市民觀賞賽事。

其伴侶為香港人的前英格蘭國家隊門將占士，曾經來港出戰英超亞洲盃（前稱巴克萊亞洲盃），他表現相當親民，甫登場就以廣東話說「你好」和「恭喜發財」，又打趣道世界明星隊所有球員都有落場比賽，引來在場人士大笑。他其後接受訪問，稱香港經新冠疫情後變化極大，但無損他對這個城市的熱愛：「香港經過疫情之後，的確冇以前咁熱鬧，但我有好多朋友喺度住，我都好鍾意呢個地方嘅文化，所以好開心可以返嚟呢度踢波。」

談到英超形勢，曼城和利物浦兩支占士球員時代曾效力的隊伍，都有機會贏得英超冠軍，他盼望兩隊於各項賽事有所斬獲，皆大歡喜：「對利物浦嚟講，英超係佢哋今季最重要嘅錦標，而曼城已經連贏3屆，希望呢季由利物浦攞冠軍，曼城捧歐聯，大家都開心。」

香港名宿陳肇麒是日都有現身，稱因為歐偉倫會穿起7號戰衣，所以選擇「1+6」為球衣號碼，盼望能夠取得入球：「始終呢場係代表香港出去踢，希望入波之餘，再同大家拜年。」他其後於社交平台上載與韋拿的合照，打趣道「幫大家圓夢」。