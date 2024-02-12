24歲世界紀錄保持者傑譚遇車禍　與教練雙雙喪命

馬拉松世界紀錄保持者肯尼亞名將傑譚（Kelvin Kiptum），周日（11日）在肯尼亞遇上車禍不幸離世，終年24歲；肯尼亞總理發文哀悼「我們國家失去了一位真正英雄深感悲痛」。

據外媒報道指當地警方表示，傑譚於周日晚11時左右，因車輛失控撞上一棵大樹後墜入約60米外的溝渠，同車還有其教練盧旺達的Gervais Hakizimana，也不幸在車禍喪生，另有一名女乘客則嚴重受傷。據悉，事故地點位於高海拔，是長跑運動員訓練的基地。

傑譚去年10月在芝加哥馬拉松創出了2小時零35秒的新世界紀錄，世界田徑聯會剛於上周確認傑譚的馬拉松世界紀錄，而他原本計劃於今年4月14日在鹿特丹馬拉松，挑戰2小時內完成全馬的壯舉；而今年巴黎奧運，他入選了國家隊初步名單，原本計劃與前紀錄保持者基普喬蓋成為肯尼亞的獎牌雙保險。

肯尼亞總理奧廷加發文深表悲痛，並形容是「毁滅性的消息」：「我們國家為失去一真正英雄而深感悲痛。」體育部長也在社交平台表達哀悼：「肯尼亞失去了一顆特殊的寶石！痛心無言！」