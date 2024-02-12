曼聯外借兵1傳1射　格蘭納達爆冷打和巴塞

周一(12日)凌晨西甲爆出冷門，巴塞隆拿主場出擊只能逼和護級球隊CF格蘭納達3比3，1.14倍主W都開唔出。上月被曼聯外借去CF格蘭納達嘅翼鋒法根度柏利斯查大發神威，貢獻1次助攻及射入1球，演出光芒四射，繼格連活特之後，成為另一位脫「魔」登陸西甲重生嘅球員。

巴塞隆拿原本取得好開始，上半場14分鐘，祖奧簡斯路左路傳中，耶馬近門撞入打開紀錄。臨完上半場，法根度柏利斯查左路傳中，李察山齊士第一時間起腳射入為CF格蘭納達扳平。

換邊之後，法根度柏利斯查伏兵遠柱射入空門，為CF格蘭納達反超前，轉個頭羅拔利雲度夫斯基勁射入網幫巴塞扳平2比2，但之後防線出現甩漏，被CF格蘭納達中堅恩拿斯米基爾頂入。眼見巴塞隆拿即將失分之際，80分鐘耶馬遠射入網，個人梅開二度，為球隊逼和3比3。

巴塞隆拿對住尾二嘅CF格蘭納達，都佔唔到優勢，西班牙傳媒指賽後巴塞會長拉波塔非常憤怒，更加喺包廂內掟零食發洩。巴塞已經落後榜首皇馬10分，爭標機會非常渺茫，加上教練沙維已經宣布今季結束後離隊，睇怕球隊餘下時間難翻身。