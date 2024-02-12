近13次交手全勝　車仔發宮行運一條龍

英超上演倫敦打吡，水晶宮主場迎戰車路士。車路士近況飄忽，聯賽連場慘敗後上場突然翻生，喺英足盃淘汰阿士東維拉晉級，挽回信心，今場對住水晶宮連勝在望，事關雙方近13次交手車路士全勝，擺明格食格，客勝係信心之選。（Now 621周二凌晨4時直播）

車路士早前對利物浦同狼隊，分別輸1比4同2比4，連場大敗之下引發內部不穩，普捷天奴帥位動搖，就連堤亞高施華老婆都加把口話要換帥，但「藍戰士」就喺風雨飄搖情況下，作客3比1擊敗主場特勁嘅阿士東維拉，干拿加歷查同尼高拉斯積遜都有「士哥」，安素費南迪斯更射入超靚罰球，對士氣有極大幫助。

事實上車路士今季長期傷兵滿營，排陣限米煮限飯，聯賽排名徘徊中游位置，而且嚟緊連場硬仗，包括下輪聯賽對曼城，跟住就係英聯盃決賽對利物浦，今場對水晶宮相對易踢，當然要把握贏波機會。

另邊廂，水晶宮排聯賽中下游，近4場輸3場，包括英足盃被愛華頓淘汰，對阿仙奴淨吞5蛋，上場對白禮頓又輸1比4，只能夠主場3比2險勝榜尾嘅錫菲聯，領隊鶴臣好清楚球隊定位，主要目標係護級，對住幾支護級對手搏晒命，對實力稍強球隊就順其自然，而且佢哋近年對車路士必敗，相信今場都唔例外。

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