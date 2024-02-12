奧賓達成巴塞收購目標　掃「皇」做見面禮？

德甲球隊RB萊比錫近期成績欠佳，但並冇掩蓋前鋒奧賓達鋒芒，呢位即將24歲嘅比利時國腳今季加盟RB萊比錫後，頻頻入波及助攻，成功取代轉投車路士嘅尼干古昔日角色，並引起巴塞隆拿興趣，計劃今夏收購佢。RB萊比錫將於歐聯16強對皇馬，如果奧賓達能夠「幫助」巴塞踢走呢支西甲宿敵，相信會重金禮聘佢加盟。

奧賓達上年夏天以4,600萬歐元(約3.9億港元)轉會費由朗斯加盟RB萊比錫，表現光芒四射，包括歐聯分組賽2次對曼城，合共轟入3球，證明自己有能力喺頂級賽事立足。由於巴塞射手羅拔利雲度夫斯基已經35歲，狀態大不如前，會方計劃收購奧賓達，接替呢位波蘭名將。

雖然奧賓達屬於RB萊比錫首席射手，但會方一向認錢唔認人，近年已高價出售多位主力，如果巴塞開價合理，相信RB萊比錫願意放人，估計奧賓達現時起碼值6,000萬歐元(約5億港元)。巴塞財政欠佳，要衡量奧賓達值唔值呢個價，好大程度上要睇佢對皇馬嘅表現。

值得一提，RB萊比錫有「巴塞幫勢力」，2位進攻主力丹尼爾奧莫、沙維西蒙斯都曾於巴塞隆拿青年軍受訓，遇上皇馬，應該會額外落力爭取贏波。