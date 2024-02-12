賀歲盃　相隔5年復辦　世界、香港明星隊交手

萬眾期待的「賀歲盃」闊別5年後再次舉辦，集合17位名將的世界明星隊，周二（12日）「大年初四」於香港大球場鬥香港明星隊。兩隊今次陣容同樣星光𦒉𦒉，球迷在入場欣賞球星風采之餘，更可感受新年氣氛！（周二下午5時開賽）

世界明星隊由17名傳奇球星組成，當中7人更屬世盃冠軍成員，包括李華度、佩奧爾、大衞韋拿、托迪、迪比亞路、馬達拉斯及皮利斯。其中第2次訪港的西班牙射手韋拿，對退役後再重返球場感到開心，表示會盡力為球迷帶來歡樂。對於陳肇麒曾指踢法與自己相似，韋拿表示未有聽過，但打量對方後笑稱：「佢身型睇落都似前鋒，但比我高大、強壯，聽日即管睇吓。」

至於香港明星隊由前港超教練郭嘉諾領軍，並至少有17名本地傳奇球員坐鎮，包括兩代港隊兼南華7號中鋒歐偉倫與陳肇麒、3屆「香港足球先生」李健和等。明星隊為備戰今次賽事，早前更特意與香港城市大學校隊「拍跳」，以及在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行訓練，戰意十足。其中退役多年的山度士，提到今次班底以南華為主，相信隊友間默契不成問題，會盡力踢一場好波送給球迷。「山Sir」同時希望能從「羅馬王子」托迪、西班牙鐵衞佩奧爾身上偷師：「我睇托迪踢世盃、羅馬嗰陣真係好勁，想跟佢學吓嘢。仲有佩奧爾踢波非常好態度，喺場上好肯幫助隊友。」

而正效力甲組中西區的前港腳李康廉，今季上陣時間穩定，他直言此刻狀態不俗，自己會以享受的心態迎接今場賽事：「享受過程好緊要，始終咁難得同到以前個代嘅本地、外國球星一齊踢波，完全無諗過。」「康廉」續指一班本地名宿跑動能力雖減弱，但腳法、技術依然出色，慶幸能夠與他們一起練習、比賽。除此之外，司職翼鋒的「康廉」，同樣期待與佩奧爾交手：「佩奧爾係世界級後衞，自己踢前面會同佢撞正，有機會梗係想試吓。雖然佢退休咁耐，但經驗、位置感一定好好，有機會咪盡量表現。」