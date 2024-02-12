比寧咸抖4周　巴謙戴亞斯上位機會來了

皇馬中場祖迪比寧咸上仗西甲對基羅納，射入2球，但亦不幸受傷，經過詳細檢查後，會方正式宣布呢位20歲英格蘭國腳扭傷足踝，預料將會缺陣4星期，無緣周三(14日)凌晨歐聯16強首回合作客RB萊比錫，意味一直作為比寧咸「替身」巴謙戴亞斯可望擔正，爭取上位。

祖迪比寧咸今季為皇馬各項賽事上陣29場入20球及8次助攻，屬於隊內首席射手，佢養傷4星期，肯定對球隊造成沉重打擊。祖迪比寧咸除咗未能出戰歐聯16強首回合作客RB萊比錫之外，未來3場西甲對華歷簡奴、西維爾、華倫西亞都唔使預佢，教練安察洛堤只能寄望祖迪比寧咸趕及復出踢3月7日凌晨歐聯16強次回合主場RB萊比錫。

祖迪比寧咸缺陣期間，相信會由巴謙戴亞斯頂替佢嘅進攻中場位置，呢位24歲西班牙國腳過去3季被外借去AC米蘭，有出色表現，今季被皇馬收回自用，祖迪比寧咸上年11月受傷期間，巴謙戴亞斯獲得正選，並有不俗表現，佢今季各項賽事上陣27次入7球，交足功課，依家又有機會表演。