丹恩奴域：山東首回合「鋒」芒畢露

我認為今仗是今屆亞冠盃16強其中一個最有趣的對碰，事關雙方自從分組賽階段之後，皆簽入了多位令人興奮的球員。

FC山東陣中經已擁有亞冠盃神射手榜基利辛坐鎮，所以他們進入淘汰賽階段時，入球威脅相當強大。由於費蘭尼及摩西斯亦已離隊，故此，他們必須於休季期間簽入了一些好球員。

卡沙舒韋利及辛卡曾經是韓職其中兩位最出色的外援球員，亦曾於亞冠盃賽場上有十分好的表現，因此我相信他們二人可以為球隊的前線，加強創造力以及提供更大的入球威脅。

川崎前鋒於2023年日職表現差勁，但他們已開始重建，補入新以增強實力。除了從荷甲引入右閘雲華馬斯基根之外，亦簽入了有被人寄予厚望的甲府風林左閘三浦颯太，所以他們的左右二閘位置應該相當強勁。

這支日職球隊歷年來曾經簽入多位巴西好波之人，故此我十分期待看到前鋒艾利臣及中場薜列卡度在亞洲的表現如何。同時，我亦預期個人技術出眾的翼鋒馬仙奴會為FC山東後防帶來問題，事關他於分組賽階段交出了星級表現。

川崎前鋒是一支技術十分好的球隊，橘田健人有能力於中場控制比賽節奏。另一位由大阪飛腳新加盟的成員山本悠樹，應該可以加強球隊長時間控球能力。

然而，由於首回合於中國進行，川崎前鋒的全新陣容還未得到足夠時間作出磨合，所以我預測主隊FC山東今仗最終可以小勝。