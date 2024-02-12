希亞路：皇馬作客「大」展鴻圖

我的舊東家皇家馬德里今仗將會迎來一場硬仗，事關對手RB萊比錫是德國其中一支最佳的球隊，陣中擁有好幾位令人興奮的年青球員坐鎮，有能力構成很多問題。

萊比錫主場出擊，我預期他們會壓前及嘗試爭取勝利。前線方面，奧賓達是一位優秀的前鋒，他於禁區內的反應敏捷把握力又好，而且能夠為自己製造入球機會，所以皇馬的一對中堅定要對他作出嚴密看管。

沙維施蒙斯是歐洲其中一位耀眼新星，我肯定他的切入中路及於左路的能力，將會令皇馬右閘丹尼爾卡華積相當頭痛。

至於中場中路，我認為萊比錫中場球員舒拉加及奇雲甘保爾的責任重大，他們不但要跟卡馬雲加及曹亞文尼等對方球員爭奪中場，還要嘗試阻止祖迪比寧咸於自己中後場之間取得任何空位。

前線進攻方面，皇馬全方位都相當危險。祖迪比寧咸於危險位置後上殺入禁區的能力令人防不勝防，而他亦有強大的遠射能力，萊比錫將要小心提防他。

雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯能夠憑著他們的速度，並於對方防線身後位置構成麻煩，特別是莫迪歷及卻奧斯等傳球好手能夠為他們的走動作出精準的傳送。

我相信RB萊比錫是一支好球隊，能夠為皇家馬德里帶來傷害，但皇馬的質素實在太高了，我預計他們今仗可以獲勝而回，以迎接次回合於西班牙進行的主場賽事。