車路士補時入2球　驚險反勝水晶宮

周二(13日)凌晨英超「倫敦打吡」，億萬大軍車路士龍年有運行，落後之下，戰至補時連入2球，戲劇性作客以3比1反勝水晶宮，結束聯賽2連敗頹勢。根據OPTA統計，車路士近2次英超靠補時入波勝出，都係由中場干拿加歷查射入致勝球，呢位24歲英格蘭國腳可堪稱為新一代「絕殺王」。

車路士之前13次對水晶宮，全部勝出，但今仗幾乎老貓燒鬚，上半場30分鐘，水晶宮由中場謝法臣拿馬入波打開紀錄。換邊之後，車仔中場干拿加歷查殺入禁區，連番作出假動作，冷靜射入扳平，佢繼英足盃對阿士東維拉之後，再次取得入球。

其後戰局陷入拉鋸，直至踢到補時發生戲劇性變化，干拿加歷查成為主角，射入反超前1球，加上安素費南迪斯入波，協助車路士反敗為勝。干拿加歷查曾於2021/22年球季被車路士外借去水晶宮，並打出名堂，重返車仔後，成為水晶宮嘅剋星，至今為車仔射入5個英超入波，其中3球係攻入水晶宮大門，包括2022年10月及今場都係由干拿加歷查補時射入致勝球，擊敗水晶宮。車路士全取3分之後，排第10位。