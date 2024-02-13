祖記大熱倒灶輸波　國米成最大贏家

周二(13日)凌晨意甲爆出冷門，第2位祖雲達斯主場出擊，竟然0比1不敵護級球隊烏甸尼斯，爆出8倍客W。祖記已經連續3場聯賽失分，現時落後榜首國際米蘭7分，兼踢多對方1場，後上爭標機會非常渺茫。

祖雲達斯原本佔上風，但上半場22分鐘出現爭議性一幕，令球隊受打擊，當時費達歷高基艾沙左路傳中入禁區，前鋒米利克衝頂，烏甸尼斯門將奧基爾出迎打手槌，卻打中米利克頭部，但球證冇吹罰12碼。值得一提，國際米蘭門將恩尼森馬，上月對費倫天拿，同樣出迎打中對手頭部，但被判罰12碼，令人質疑球證執法有雙重標準。

祖記球員可能受事件影響，僅過3分鐘就因為防線犯錯，被烏甸尼斯中堅基安尼迪近門補射入網打開紀錄。雖然祖雲達斯之後狂攻對手，但射門往往失之交臂，加上米利克入波食詐胡，注定要全失3分，近3場聯賽僅有1和2負。

賽後祖雲達斯教練阿里基表示，球隊開波初段創造4次黃金機會，但都入唔到，轉個頭就失波，成為賽事轉捩點，同時承認以國際米蘭嘅實力奪冠好正常，似乎已提早暗示投降。