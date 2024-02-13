華度卡奴再遇「一輪遊」　網民：早啲退役啦

英國網球美少女華度卡奴周一（12日）在卡塔爾公開賽再遇「一輪遊」以直落兩盤不敵世界排名30位的烏克蘭女將卡蓮妮娜，賽後有網民批評「不如早點退役啦」。

目前世界排名已降至262位的華度卡奴，今仗以外卡身份參加正賽，狀態持續不穩，首盤表現「一面倒」更出現15次無壓力下犯錯，並先吞「6蛋」，最終以0比6、6比7(6比8)落敗，這位21歲球星賽後對自己的表現相當不滿：「所有一切都陷入困境，發球、回球、正手抽擊、反手抽擊，我覺得自己從來沒有真正投入過。」華度卡奴全場共有48次無壓力犯錯，比起對手的22次多出一倍。

賽後她也表示在日間比賽是出局原因之一:「這有多種因素，這是我今年首場日間比賽，我需要在室外多練習一點，日間的光線也不一樣。」這位前美網女單盟主自2023年為手部及左膝進行手術後復出，表現仍然不穩，在奧克蘭的復出戰僅贏一仗，澳網在次圈止步，而上周在阿布扎比公開賽則擊敗世界排名36的寶素高娃(Marie Bouzkova)。

其實華度卡奴自2021年贏得美網後，原則上都一直低迷，其表現也受到網民批評，有留言寫道：「她應該退役，又浪費一張外卡。」也有球迷建議：「華度卡奴這樣做是錯的，她應該參加較低級別比賽提高自己排名，這些連敗很傷士氣。」

此外，四屆大滿貫冠軍日本球星大坂直美，在此賽首圈以7比5、6比4力挫法國的加西亞，躋身次圈；為上月在澳網復出戰首圈落敗於這位30歲球手，一雪前恥；大坂直美下仗將與克羅地的瑪迪爭逐。