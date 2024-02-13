歐聯16強開打！曼城當旺穩開入球騷

歐聯16強首回合，上屆冠軍曼城將作客丹麥球隊哥本哈根，「藍月亮」曼城保持強勢，各項賽事10連勝，加上整體實力遠勝對手，相信會繼續採取主攻，贏波機會高唱入雲，所以客W熱爆燈冇肉食。翻查曼城近6場歐聯總入球全開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（Now 643周三凌晨4時直播）

哥本哈根喺分組賽力壓加拉塔沙雷、曼聯，爆冷以次名出線，好大程度上因為踢法夠進取，當中代表作一定係主場以4比3反勝曼聯，打起信心及士氣，其後即使作客傳統勁旅拜仁慕尼黑，都取得分數，所以今仗即使遇上曼城，亦未必會死守。

事實上，如果哥本哈根想晉級，就必須把握首回合有地利，力爭贏波，否則次回合作客曼城，將難以翻身，今仗隨時豁出同對手鬥攻。睇番哥本哈根近4次歐聯主場出擊，都取得入球，就算今場輸波，都應該有力破蛋。

至於曼城近期盡顯「五冠王」霸氣，已經連贏10場，加上中場大腦奇雲迪布尼、射手艾寧夏蘭特傷愈復出後，進攻組合更完整，可以將哥迪奧拿嘅豪邁戰術發揮得淋漓盡致，夏蘭特上仗英超梅開二度，重拾射門鞋。「藍月亮」為免夜長夢多，勢必先下手為強，盡量贏多幾球，奠定晉級基礎。不過，由於曼城往往壓得太前搶攻，導致防線比較空虛，近6場歐聯作客都有失波，包括近3場作客全勝，總入球全開4球或以上，入球大比較抵玩。

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