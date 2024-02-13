月初睇美斯失望而回　球迷：賀歲盃球星更親民

「賀歲盃」周二（13日）「大年初四」假香港大球場舉行，由世界球星隊鬥香港明星隊。賽事大批球迷等候，不少人穿起心愛球星的戰衣現身，更有粉絲成功「集郵」。有早前入場觀看國際邁亞密訪港賽事後，再入場大球場觀戰的球迷，就認為今次參與「賀歲盃」的球星非常親民，相信不會失望而回。

「賀歲盃」闊別5年後再於香港大球場上演，賽事吸引不少球迷排隊等候入場，開賽超過2小時前，人龍已在奧運大樓外打「蛇餅」。大會今次邀請多位已退役的世界級傳奇球星來港獻技，吸引不少球迷穿起利物浦、祖雲達斯及國際米蘭等著名歐洲球隊球衣到場。身穿羅馬球衣的黃先生，就表示希望一睹「羅馬王子」托迪的英姿：「最鍾意托迪嘅球技，而且佢職業生涯只效力過一間球會，呢樣嘢都好吸引我，今次賀歲盃都比想像中多人，係幾熱鬧。」

穿起港隊球衣到場的香先生，自稱是巴塞隆拿及韋拿的球迷，他透露月初曾花費逾2000元購票入場觀看國際邁亞密訪港的賽事，惟最終因球號球星美斯沒有落場留下遺憾，但相信今次「賀歲盃」不會令人失望：「賽前我都有傑志訓練中心參加球星交流活動，見到韋拿同李華度非常親民，搵佢哋簽名同合照都冇問題，（賀歲盃）同國際邁亞密及美斯有強烈對比。」他指出今次出席傳奇球星雖然已退役，但大部分過去都曾奪得世界盃及歐國盃冠軍，名氣十足，吸引力更勝早前國際邁亞密訪港賽事。

迪比亞路、皮利斯和列卡度卡華奴等球星，賽前為部分球迷簽名，其中已支持馬德里體育會超過10年的黃小姐成功取得泰亞高文迪斯簽名，她笑言已得到「最好的禮物」：「佢（泰亞高文迪斯）入場之後已經有同我哋Say Hi，冇諗過佢之後會幫埋我哋簽名，最好佢之後會除埋件衫送畀我啦！」