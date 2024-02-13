萊比錫皇馬鬥攻格　大盤好路

歐聯16強首回合重頭戲，有「德西對決」RB萊比錫主場火併皇家馬德里。萊比錫近期猶如不設防，「銀河艦隊」雖有祖迪比寧咸因傷倦勤，幸好巴西孖寶雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯搵番射門鞋，鬥攻格局實多波入，2.5球大盤咪錯過。（Now 644周三凌晨4時直播）

萊比錫歇冬後狀態轉沉後防穿晒窿，近5場只得1勝1和3負共失11粒，猶幸前線保持火力，呢5場共入8球，奧賓達雖然上仗對奧格斯堡射失12碼，但仍然連續4場有士哥，拍檔施斯高近3仗亦有波入，因此呢支德甲球隊今屆6場歐聯全開3球或以上，今仗勢必以攻代守。

貴為14屆歐聯霸主，皇馬今屆6場歐聯贏晒，日前西甲榜首大戰又擊敗基羅納，甩開對手5分，順到冇朋友。雖然進攻核心祖迪比寧咸扭傷足踝肯定缺陣，近況唔錯嘅巴謙戴亞斯可代替其位置，巴西孖寶雲尼斯奧斯祖利亞同洛迪高高斯亦回勇，後者上仗對基羅納亦打破入球荒，攻力有保證。

不過，「銀河艦隊」近期鬧中堅荒，魯迪格、阿拉巴、艾達米列達奧均受傷，焗拉中場曹亞文尼同右閘丹尼爾卡華積串演中堅，防線不穩，佢哋近9仗亦有7次開3球或以上，隨時合演入球騷，大盤有計。

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