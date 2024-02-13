賀歲盃　群星入球騷　世界明星隊大勝

萬眾期待，闊別5年後再次舉辦的「賀歲盃」周二（13日）於香港大球場舉行，由世界明星隊，鬥香港明星隊。最終有李華度射入金球的世界明星足球隊，以贏7比3完場。

由於正值農曆大年初四，賽事主辦單位賽前安排舞龍舞獅表演。世界明星隊方面，李華度、大衞韋拿、迪比亞路及托迪4大焦點球星悉數擔正，皮利斯先列後備；香港明星隊方面，葉鴻輝、梁振邦和歐陽耀冲3位現役球員先列後備，山度士、李健和、歐偉倫、陳肇麒和陳偉豪正選出擊。

開賽9分鐘，李華度接應右路傳中門前掃入，世界明星隊領先1比0。世界明星隊之後愈戰愈勇，迪比亞路不時作出盤扭，引來球迷歡呼，21分鐘，「羅馬王子」托迪右路起腳射入，6分鐘後，文迪達獨闖龍潭，射成3比0。

兩隊隨後分別換入希比亞、史尼達、梁振邦和安基斯等，其後陳偉豪和朱兆基各有起腳機會，可惜俱未能攻破占士十指關。李華度完半場前巧妙笠入遠柱，世界明星隊領先4比0完上半場。

香港明星隊換邊後不久，就憑梁振邦補射得手，追至1比4。球迷次後高呼「we are Hong Kong」為港隊打氣。之後世界明星隊憑韋拿和皮本利斯取得入球拉開比數，香港明星隊有李康廉入禁區射破施薩索拉斯十指關，加上韋拿和安基斯各入1球，世界明星隊贏7比3完場。