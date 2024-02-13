賀歲盃星光熠熠　球迷大讚門票「抵到爛」

周二（13日）大球場舉行的賀歲盃「星級大戰」吸引20,340名球迷入場，賽事氣氛熾熱，兩隊合轟10個入波，加上一眾世界級球星表現親民贏盡球迷歡心。有球迷大讚今日比賽「值回票價」，比上周國際邁亞密對香港隊的友賽「好睇好多」！

高先生是日與兩個囝囝和中學同學入場睇波，他的兒子表示：「今場好好睇，比上次美斯嚟好睇好多！」高先生朋友亦大讚：「香港隊踢得好好，特別是葉鴻輝、范俊業都有好多撲救，依家香港隊都愈來愈好睇呀！」

高先生仍為上周國際邁亞密對香港隊一戰感到相當「勞氣」：「為咗睇美斯，買咗2,280蚊坐最頂一行，帶埋兩個小朋友嚟睇，大家都好失望。不過我覺得唔關美斯事，係主辦商可以做得更好。首先票價太貴，而且又唔保證佢會落場。今日小朋友就好開心，絕對值回票價！所以，國際邁亞密友賽主辦商應該全數退錢！2千幾蚊要我坐上面睇咁嘅戲碼？賀歲盃400蚊有得睇喇，仲要全部都係球星！」

撐足南華40年以上的資深球迷梁先生則表示以往都有入場睇賀歲盃，大讚今年氣氛相當好：「70年代球王比利來港，我都有睇佢比賽，𠴱時大球場都未改建呀！今場波長者門票180蚊，都覺得好抵。外國波我比較少睇，今日都係嚟支持南華班球員。我廿幾歲開始睇波，到依家70幾歲，好希望南華可以重組，踢返上港超啦！」