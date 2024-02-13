丹恩奴域：沙特內訌　艾納斯大吉大利

雖然今場亞冠盃艾費哈對艾納斯是一場沙特聯球隊的對碰，但兩支球隊的背景十分不同，艾納斯擁有令人難以置信的財力及陣中星光熠熠，相反艾費哈只是一間小球會，如今亦徘徊在聯賽榜接近榜尾位置。

我肯定基斯坦奴朗拿度休戰過後養精蓄銳，迫不及待重新出發。他將希望可以於下半季攻入更多入球及取得更多錦標，他亦會於每一個賽事力爭神射手獎，所以我預期他今仗上陣的話會有入球進帳。

艾納斯前線進攻深度十足，泰利斯卡是另一位我相當期待看到他演出的球員。他於亞冠盃一共攻入6球，跟FC山東的基利辛並列神射手首位，他的高空及禁區外攻門相當具威脅，故艾費哈定要小心看管他。

當然，由於受到外援數目限制，艾納斯不會派出所有球星上陣，但沙迪奧文尼、波索域及奧達維奧以及其他球員，都能夠為球隊提供很多絕佳選擇。至於本土球員方面，加拉比是一位個人技術相當好的翼鋒，有能力擺脫對方守衛。

艾費哈今仗將會陷於苦戰，我預期他們會派出多人防守及嘗試阻止對方取得入球。球隊最具入球威脅的球員是沙卡拉，他於分組賽階段一共攻入3球，而沙比利亦有能力擔當撕破對方防線的10號位球員角色。

然而，我認為艾費哈將難以組織到任何攻勢，預計艾納斯今仗會控制戰局，並可以輕鬆取得一場大勝。