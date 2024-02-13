希亞路：PSG首回合「家」宅平安

巴黎聖日耳門在今屆歐聯於幾經辛苦之下，總算憑著小組次名資格出線，但他們成功於16強避開了一些大球隊，所以我認為他們將會相當樂意面對皇家蘇斯達。

一如以往，大家將要留意基利安麥巴比的表現，他的速度肯定會令皇蘇感到擔憂，這支西甲勁旅還要小心提防其他攻擊好手。

聖日耳門將很大機會排出「433」陣式，高路梅安尼、奧士文尼迪比利及最近入球頻頻的馬高阿辛斯奧，都會成為麥巴比的前線拍檔選擇。

攻擊型閘位球員阿舒拉夫於右路相當具危險性，所以皇蘇的左路球員將需要有紀律性地回防，而我亦相當期待看到年僅17歲的天才中場球員薩伊安美爾的演出，他亦經已為法國國家隊一隊處子登場。

對皇家蘇斯達來說，能夠於分組賽力壓國際米蘭以首名晉級16強，已經是一個偉大成就。他們目前為止歐聯未嚐一敗，只合共失了兩球，而作客比賽更加沒有失球。他們的防守十分具組織性，我預期他們不會冒險壓前進攻，首要任務是要對聖日耳門的主力球員作出嚴密看管。

如果翼鋒奧耶沙巴爾能夠在阿舒拉夫上前進攻時突破他身後的空位的話，皇蘇有可能在反擊攻勢時得手，而布里斯文迪斯會於中場製造入球威脅，久保建英亦有能力以他的直線傳送為隊友製造機會。

不過，我認為巴黎聖日耳門將會撕破皇家蘇斯達的嚴密防守，順利勝出首回合賽事。