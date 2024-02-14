何詩蓓雙喜臨門　世泳賽100蛙奪銅兼破港績

香港「超級女飛魚」何詩蓓揚威多哈，於世界游泳錦標賽女子100米蛙泳決賽中，與中國的唐錢婷鬥得精彩，最終這位26歲港將以1分05秒92的新香港紀錄，贏得一面銅牌，這是她個人在長池世泳賽歷來的第2面奬牌，她笑言100蛙原本是「for fun」(為樂趣而游)，故取得佳績實在喜出望外。

何詩蓓(Siobhan)於香港時間周三凌晨出戰兩項，先游200米自由泳準決賽，結果她在這強項輕鬆造出1分56秒04，尾段明顯有留力「未去盡」，總排名第2躋身決賽。稍事休息後她在100蛙決賽排第2線，開賽早段與中國19歲新星唐錢婷叮噹馬頭，轉池時列次位，至衝刺階段被荷蘭的史卓婷追過，但仍以1分05秒92奪季；唐錢婷以1分05秒27奪冠，史卓婷以1分05秒82奪亞。

何詩蓓締造出新港績，比去年底12月在美國公開賽造出的紀錄推前了0.13秒。作為擅長自由的泳手，Siobhan近年也投放時間改進蛙泳，成效亦立竿見影，屢創佳績。以往她在世界賽、亞運會等主要獎牌均是自由泳項目，今次在世界賽站上蛙泳三甲實屬個人另一突破，也是她歷來在蛙泳所奪得的最重要獎項。賽後她露出招牌甜笑表示：「我游蛙泳本是為樂趣而游，今次能獲得這成績，實在喜出望外，連自己也感到驚訝呢！」

連同上屆在福岡世泳賽獲得200米自由泳銀牌，Siobhan累積1銀1銅，且看她在能否在今屆再下一城，贏得金牌「解鎖成就」。