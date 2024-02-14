曼城贏波代價大　2位大將受傷

周三(14日)凌晨歐聯16強首回合，上屆冠軍曼城憑中場大腦奇雲迪布尼入波兼助攻，作客以3比1擊敗哥本哈根，先下一城。不過「藍月亮」贏波亦付出沉重代價，難得重獲正選嘅天價球星基亞利殊不幸傷出，入波功臣之一嘅貝拿度施華亦告受傷，令球隊下仗英超鬥車路士，存在暗湧。

開賽10分鐘，曼城迅速打開紀錄，菲爾科頓直傳，奇雲迪布尼喺禁區右路起腳射入，呢位比利時國腳近10個歐聯入波，都係來自淘汰賽，成為繼賓施馬之後，史上第2位做出呢個壯舉嘅球員。

不過，戰至21分鐘，曼城受到打擊，翼鋒基亞利殊受傷退下火線，呢位身價高達1億鎊(約9.85億港元)嘅球星今季狀態欠佳，已淪為副選，今仗係佢近6場比賽首次擔任正選，卻一早傷出，令事業雪上加霜。

曼城主帥哥迪奧拿被逼提早作出換人，用謝利美杜古入替基亞利殊，34分鐘門將艾達臣摩拉斯誤傳，被對手截到打反擊，哥本哈根由中場馬特臣射入扳平。「藍月亮」始終技勝一籌，臨完上半場，奇雲迪布尼傳畀貝拿度施華射成2比1。

換邊之後，曼城繼續控制大局，攻勢一浪接一浪，哥本哈根只能以粗野防守應付，導致貝拿度施華78分鐘受傷退下火線。曼城沉着應戰，踢到補時由菲爾科頓射入奠定3比1勝局。

曼城成為歐聯史上首支連續7場入波達3球或以上嘅球隊，各項賽事11連勝。